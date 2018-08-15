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Rusya, Suriye'de 16 İHA vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ağustos ayı içerisinde Suriye'de 16 İnsansız Hava Aracı (İHA) vurduklarını açıkladı.

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Rusya Savunma Bakanlığının Suriye'de Düşman Tarafların Barışma Merkezi Şefi Tümgeneral Aleksey Tsikankov yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ağustos ayında Suriye'de 16 İnsansız Hava Aracını (İHA)  etkisiz hale getirdiği bildirildi. Tümgeneral Tsikankov verdiği brifingde, "Ağustos başından beri, Idlib'deki gerilimi düşürme bölgesinden çıkarılan yasa dışı silahlı birliklere ait 16 adet insansız hava aracı vuruldu" dedi. Tsikankov ayrıca, Suriye'de Düşman Tarafların Barışma Merkezinin yasadışı silahlı birimlerin komutanlarını silahlı provokasyonlardan vazgeçmeye çağırdığını da sözlerine ekledi.

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