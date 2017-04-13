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Rusya Suriye’ye İHA gönderdi

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral İgor Konaşenkov, Deyrizor saldırısından can kayıplarına ve hasar doğasına ilişkin bilgileri elde etmediklerini belirterek, “Durumu yakından izlemek için bölgeye insansız hava aracı gönderdik” dedi.

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Suriye ordusu, koalisyon uçaklarının DEAŞ’a ait kimyasal silahlar deposuna yönelik saldırıda sonucunda yüzlerce militan ve sivillerin öldüğünü açıklamıştı. Açıklamada, hava saldırısıyla teröristlerin kitle imha silahları olarak kullanılabilecek kimyasallarının tespit edildiği aktarıldı.
 
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral İgor Konaşenkov, Rusya Savunma Bakanlığının uluslararası koalisyonun Deyrizor saldırısından can kayıplarına ve hasar doğasına ilişkin bilgileri elde etmediklerini kaydetti. Konaşenkov “Durumu yakından izlemek için bölgeye insansız hava aracı gönderdik” dedi.

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