Rusya, Suudi Arabistan-İran geriliminde arabuluculuk teklifinde bulundu

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov, Rusya'nın Suudi Arabistan ve İran arasında atabuluculuk görüşmeleri için teklifte bulunup bulunuladığı sorusuna, "Birkaç girişimde bulunduk" şeklinde cevap verdi.

Bogdanov, "Aracı rolümüzü dayatmıyoruz. İki ülkenin anlayışına özellikle terörle mücadelede işbirliği yapmalarına bağlı" ifadelerine yer verdi.

Tahran yönetimi, Suudi Arabistan'ın Arap Koalisyonu ile birlikle Yemen'deki operasyonlarını sona erdirmesi başta olmak üzere çeşitli şartlar öne sürmüştü.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Bahram, Pazartesi günü yaptığı açıklamada iki ülkenin diplomatik ilişkileri tesis etmek için karşılıklı heyet göndereceğini ancak henüz gerçekleşmediğini bildirdi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif ise bu ayın başında Riyad yönetimi ile gerginlik istemediklerini ve ilişkileri iyileştirmek istediğini açıklamıştı.