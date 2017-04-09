Son Dakika Haberleri E-gazete 10Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Rusya ve İran'dan ortak açıklama: ABD kırmızı çizgiyi aştı, her türlü saldırıya karşılık vereceğiz

Rusya, İran ve müttefik gruplarından yapılan ortak açıklamada, ABD'nin Suriye'ye saldırısının 'kırmızı çizgileri' geçtiği belirtilerek, 'Bundan sonra her türlü saldırıya karşılık vereceğiz' ifadeleri kullanıldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasında geçen telefon görüşmesinde, ABD'nin Suriye'ye yönelik saldırgan hareketlerinin hoşgörülebilir olmadığı vurgulandı.

Rusya ve İran, Suriye hava üssündeki saldırılarıyla ilgili ABD'yi uyararak, “Kırmızı çizgiyi geçen herkese cevap vereceğiz” açıklamasında bulundu.

İran, Rusya, Hizbullah ve Esed yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'de Esed yönetimine ait askeri hava üssünü vurmasına ilişkin açıklama yaptı.

Reuters'ın haberine göre, Rusya, İran ve müttefik gruplarından yapılan ortak açıklamada, ABD'nin Suriye'ye saldırısının “kırmızı çizgileri” geçtiği belirtilerek, "Bundan sonra her türlü saldırıya karşılık vereceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Suriye'deki ABD saldırganlığı, halkın ve devletin egemenliğine karşı yapılmış bir saldırının da ötesine geçti" denildi.

Ortak açıklamada, "Suriye dünya adına altı yıldır uluslararası terörizme karşı mücadele etmektedir" diye belirtilirken, "terörün ve saldırganlığın destekçisinin kendisini 'insanlığın savunucusu' olarak göstermeye hakkı yoktur" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, ABD'nin "kırmızı çizgileri ihlal etmesine ve saldırılarına güçlü cevap verileceği" de vurgulandı.

Rusya ve İran'ın "tek kutuplu bir sistem dayatılmasına" ve ABD'nin hakimiyetine izin vermeyeceği söylenen açıklamada, "biz Suriye'nin müttefikleri, Suriye Arap Ordusu'na ve kardeş Suriye halkına çeşitli şekillerde desteğimizi sürdüreceğiz" denildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Yaşlı adam trenin önüne atladı

Yaşlı adam trenin önüne atladı

Görenleri şoke eden optik illüzyonlar

Görenleri şoke eden optik illüzyonlar

Somundan öyle bir şey yaptı ki...

Somundan öyle bir şey yaptı ki...

Hurdaya dönen lüks otomobiller

Hurdaya dönen lüks otomobiller

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA