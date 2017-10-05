Rusya ve Suriyeli muhalifler Humus'ta ateşkes imzaladı
Rusya ve Suriyeli muhalifler Humus kırsalında ateşkes imzalayarak acil insani yardım girilmesi noktasında anlaşmaya vardı.
- star.com.tr/ Yaser Emre
Aljazeera'da yer alan habere göre Humus'un kuzeyinde bulunan muhalif gruplarla Rus yetkililer ateşkes noktasında anlaşmaya vardı.
Anlaşmaya göre taraflar arasında ateşkes hemen yürürlüğe konulacak ve insani geçiş koridoru oluşturularak, tıbbi ve insani yardımın girmesine izin verilecek.
Aynı zamanda Suriyeli muhaliflerin Rus yetkililere, Esed rejiminin hapishanelerinde tutuklu bulunan 12 bin 174 kişinin isim listesini verdiği belirtildi.
250 bin kişinin bulunduğu Humus kırsalı 5 yıldır Katil Esed rejiminin kuşatması altında bulunuyor.
Öte yandan anlaşmanın Rusya ve muhalifler arasında imzalanarak, Esed rejiminin taraflar arasında yer almaması dikkat çekti.
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