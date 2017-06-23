ABD Baltık Denizi'nde Rus jetinin ABD jetine 1,5 metre kadar yakınlaştığı anın görüntülerini paylaştı
Foxnews sitesinin iki Amerikan yetkiliye dayandırdığı haberede BaltIk Denizi'nde bir Rus savaş uçağı ABD savaş uçağına 1,5 metre kadar yaklaşmıştı.
- star.com.tr/ Yaser Emre
Yetkililer Rus Su-27 jetinin Baltık Denizi'nde keşif uçuşu yapan Amerikan Hava Kuvvetleri RC-135 keşif jetine hızlı bir şekilde yaklaştığını belirtmişti.
Amerikalı yetkililer Rus jetinin uçuş manevrasını "provakatif" olarak değerlendirirken, Rus jetinin ABD keşif uçağına 1,5 metre kadar yakınlaştığı ifade etmişti.
2 Haziran'dan beri Baltık Denizi bölgesinde ABD ve Rus savaş gemileri arasında 35'ten fazla etkileşim yaşandığı belirtilirken, Pazartesi günü yaşanan gerginlik "güvensiz" olarak nitelendirildi.
Rusya ise söz konusu iddiaların yalan olduğunu iddia etmişt. Ancak bugün ABD tarafından yayınlanan görüntülerde Rus uçağının ABD jetine yakınlaştığı görülüyor.
*
*
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.