Rusya'da başkanlık seçimleri için oy verme işlemi başladı Rusya'da sekiz adayın yarıştığı başkanlık seçimleri için oy verme işlemi başladı. Muhalif grupların seçimi boykot etme çağrısı yaptığı Rusya'da Vladimir Putin'in dördüncü kez devlet başkanı seçileceği öngörülüyor.