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Rusya'da okulda patlama: 1 çocuk hayatını kaybetti

Rusya'ya bağlı Kuzey Kafkasya cumhuriyetlerinden Dağıstan'da bir okulda patlama meydana geldiği bildirildi.

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Dağıstan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tsumadinskiy bölgesinde bir okulun bilgisayar sınıfında el bombası patladı.

Patlama sonucunda 1 öğrenci hayatını kaybetti, 3'ü ağır 11 öğrenci yaralandı. Ağır yaralı öğrenciler yoğun bakıma alındı.

Bakanlık, olayın dikkatsiz silah kullanımından kaynaklandığını açıklarken, okul müdürü Şamil Abakarov bir öğrencinin okula getirdiği el bombasının patladığını aktardı.

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