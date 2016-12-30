35 diplomatı sınır dışı edilen Rusya'dan ABD'ye misilleme

Amerika ve Rusya arasında, dün akşam Başkan Barack Obama'nın kararını açıklamasıyla kızılca kıyamet koptu. Obama'nın 35 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı, iki devi bir kez daha karşı karşıya getirdi. Gergin ilişkileri biraz daha gerecek hamle ise Moskova'dan geldi. Rusya, aynı sayıda ABD'li diplomatı sınır dışı etmeye hazırlanıyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, ABD'nin Rusya'da görevli 35 diplomatının sınır dışı edilmesini teklif etti.

DIŞİŞLERİ PUTİN'E TEKLİF ETTİ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, ABD'nin Rusya'da görevli 35 diplomatının sınır dışı edilmesini teklif ettiğini söyledi.

Rossiya-24 kanalına konuşan Lavrov, ABD'nin 35 Rus diplomatın 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istemesini karşılıksız bırakmayacaklarını belirterek "Mütekabiliyet diplomasi ve uluslararası ilişkilerde kanundur" dedi.

"35 DİPLOMATI SINIR DIŞI EDELİM"

Lavrov, "Dışişleri Bakanlığı olarak Devlet Başkanı Putin'e, ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinden 31 ve St. Petersburg Başkonsolosluğundan 4 olmak üzere 35 Amerikalı diplomatın sınır dışı edilmesini önerdik. Ayrıca Moskova'daki 2 binanın ABD'li diplomatlar tarafından kullanılmasının yasaklanmasını teklif ettik" ifadelerini kullandı.

Lavrov, söz konusu iki yerin, ABD'li diplomatların dinlenmek için kullandığı Moskova yakınlarındaki "Serebryanıy Bor" tesisi ve bir depo olduğunu belirtti.

ABD 72 SAAT SÜRE VERMİŞTİ

ABD, başkanlık seçimlerine siber saldırı düzenlediği iddiaları nedeniyle dün Washington ve San Francisco'da görevli 35 Rus diplomatın 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istemişti. Aynı çerçevede Maryland ve New York eyaletlerinde Rus hükümetine ait iki yerleşkenin boşaltılması talep edilmişti.