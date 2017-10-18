Rusya'dan ABD'ye sert eleştiri: Filistin sorunundan bir kez dahi bahsetmedi
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia Haley'nin, Filistin sorunun görüşüldüğü BMGK oturumunda Filistin soruna hiçbir şekilde değinmemesine dikkati çekti.
- AA
Nebenzia ,"ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley'nin Filistin sorunundan bir kez bahsetmemiş olması hayal kırıklığına uğrattı." diye konuştu.
Filistin sorununda hiçbir şekilde ilerleme kaydedilememesinden üzüntü duyduklarını belirten Nebenzia, İsrail-Filistin sorununa çözümde bölgesel girişimleri desteklediklerini söyledi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.