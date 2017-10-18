Rusya'dan ABD'ye sert eleştiri: Filistin sorunundan bir kez dahi bahsetmedi Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia Haley'nin, Filistin sorunun görüşüldüğü BMGK oturumunda Filistin soruna hiçbir şekilde değinmemesine dikkati çekti.