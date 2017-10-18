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Rusya'dan ABD'ye sert eleştiri: Filistin sorunundan bir kez dahi bahsetmedi

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia Haley'nin, Filistin sorunun görüşüldüğü BMGK oturumunda Filistin soruna hiçbir şekilde değinmemesine dikkati çekti.

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Nebenzia ,"ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley'nin Filistin sorunundan bir kez bahsetmemiş olması hayal kırıklığına uğrattı." diye konuştu.

Filistin sorununda hiçbir şekilde ilerleme kaydedilememesinden üzüntü duyduklarını belirten Nebenzia, İsrail-Filistin sorununa çözümde bölgesel girişimleri desteklediklerini söyledi.

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