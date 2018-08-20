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Rusya'dan ABD'ye yanıt: Uzaya silah konuşlandıran ilk ülke Rusya olmayacak

ABD'nin eleştirilerine yanıt veren Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, uzaya silah konuşlandıran ilk ülkenin Rusya olmayacağını söyledi.

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, uzaya silah konuşlandıran ilk ülkenin Rusya olmayacağını söyledi. 
 
Rusya'da yayımlanan Mejdunarodnaya Jizn (Uluslararası Yaşam) dergisine demeç veren Ryabkov, ABD'deki uzay gücü tartışmaları hakkındaki bir soru karşısında, "Bu şekilde düşünenlerin sayısının az olmasına karşın, uzaya ilk silah yerleştiren biz olmayacağız. Bu, çok önemli bir sinyal. Washington'da bunun görardı edilemeyeceğini düşünüyorum" dedi.
 
Geçen hafta Cenevre’deki Silahsızlanma Konferansı’nda konuşan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Yleem D.S. Poblete, Rusya’nın füze ve lazer sistemleriyle uzaydaki uyduları vurmasından korktuklarını ifade etmişti.
 
ABD’yi endişelendiren Rus silahları arasında, taşınabilir lazer sistemi de yer alıyor.
 
(Sputnik)

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