Son Dakika Haberleri 24

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Rusya'dan açıklama: Hiçbir zaman üretilmedi

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Novichok adlı sinir gazının hiçbir zaman Rusya’da üretilmediği söyledi. Batılı ülkelere çalışan ajanlara da gönderme yapan Ryabkov, “Eğer bir sebeple İngilizler kimyasal madde A-234’ü Navichok olarak adlandırıyorlarsa bu asıl onlar ve yıllardır batıda yaşayan Rusların sorunudur” diye konuştu.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov yaptığı açıklamada, Novichok adlı sinir gazının Rusya’da hiçbir zaman üretilmediğini söyledi. Ryabkov, aksini iddia edenlerin bu konuda ellerinde belgelerin olması gerektiğini belirtti.

Ryabkov, “Eğer bir sebeple İngilizler kimyasal madde A-234’ü Navichok olarak adlandırıyorlarsa bu asıl onlar ve yıllardır batıda yaşayan Rusların sorunudur” diye konuştu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TSK paylaştı! Teröristlerin tuzakları tek tek imha ediliyor

TSK paylaştı! Teröristlerin tuzakları tek tek imha ediliyor

İşte Türkiye'nin en mutlu şehirleri

İşte Türkiye'nin en mutlu şehirleri

2018 Sony World Photography Awards'ın en iyileri

2018 Sony World Photography Awards'ın en iyileri

ABD arşivinden çıkan Osmanlı

ABD arşivinden çıkan Osmanlı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA