Rusya'dan açıklama: S-400 sistemlerimizi yalnızca kendimizi korumak için kullanacağız

Gazetecilere konuşan Cabarov, "Suriye'nin bizden yardım isteyip ABD'nin seyir (cruise) füzelerini vurmak için Buk ve Tor hava savunma sistemleri talep edeceğini düşünüyorum. Suriye'nin kendilerine yönelik bu saldırganlığa karşılık verme ve toprakları korumaya hakkı var" ifadelerini kullandı.

'S-400'LERİ YALNIZ KENDİMİZİ KORUMAK İÇİN KULLANACAĞIZ'

Cabarov, Rusya'nın Suriye'de konuşlu S-400 hava savunma sistemlerini de yalnızca kendi birimlerini korumak için kullanacağını da vurguladı.