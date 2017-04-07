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Rusya'dan flaş ABD kararı! Durduruyoruz

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD'nin Esed üssünü vurmasıyla ilgili yaptığı açıklamada 'Pentagon ile sıcak iletişim hattını durduruyoruz' dedi.

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Rusya Savunma Bakanlığı, ABD ile Suriye'de koordinasyon amacıyla oluşturulan sıcak iletişim hattını cumartesi gününden itibaren durduracağını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan "Pentagon ile sıcak iletişim hattının çalışmalarını 8 Nisan'dan itibaren durduruyoruz" açıklaması yapıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, şunları kaydetti:

"Bir saat önce ABD'nin Moskova Büyükelçiliği ataşesi, Rusya Savunma Bakanlığı'na çağırıldı. Rusya Savunma Bakanlığı ile Pentagon arasına Suriye'deki operasyonlar sırasında uçuş güvenliğinin sağlanması konusunda varılmış olan anlaşma çerçevesindeki taahhütlerini 8 Nisan 2017 saat 00:00'dan itibaren yerine getirmeyi durdurduğuna dair nota kendisine sunuldu."

Konaşenkov, ABD medyasında Rusya'nın uçuş güvenliği anlaşmasında öngörülen sıcak iletişim hattını koruduğuna dair yayınlanan haberleri yalanladı.

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