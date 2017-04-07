Rusya'dan flaş ABD kararı! Durduruyoruz
Rusya Savunma Bakanlığı, ABD'nin Esed üssünü vurmasıyla ilgili yaptığı açıklamada 'Pentagon ile sıcak iletişim hattını durduruyoruz' dedi.
Rusya Savunma Bakanlığı, ABD ile Suriye'de koordinasyon amacıyla oluşturulan sıcak iletişim hattını cumartesi gününden itibaren durduracağını açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan "Pentagon ile sıcak iletişim hattının çalışmalarını 8 Nisan'dan itibaren durduruyoruz" açıklaması yapıldı.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, şunları kaydetti:
"Bir saat önce ABD'nin Moskova Büyükelçiliği ataşesi, Rusya Savunma Bakanlığı'na çağırıldı. Rusya Savunma Bakanlığı ile Pentagon arasına Suriye'deki operasyonlar sırasında uçuş güvenliğinin sağlanması konusunda varılmış olan anlaşma çerçevesindeki taahhütlerini 8 Nisan 2017 saat 00:00'dan itibaren yerine getirmeyi durdurduğuna dair nota kendisine sunuldu."
Konaşenkov, ABD medyasında Rusya'nın uçuş güvenliği anlaşmasında öngörülen sıcak iletişim hattını koruduğuna dair yayınlanan haberleri yalanladı.
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