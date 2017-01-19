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Rusya'dan sert uyarı: Misilleme yapacağız

Roskomnadzor Jarov, Russia Today'ın çalışmalarının ABD medyası ve sosyal paylaşım siteleri tarafından kısıtlanması halinde aktif misilleme önlemleri alınacağını belirtti.

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Rusya Federal Radyo ve Televizyon Denetim Kurulu (Roskomnadzor), Russia Today (RT) televizyonunun çalışmalarının ABD medyası ve sosyal paylaşım siteleri tarafından kısıtlanması halinde aktif misilleme önlemleri alınacağını belirtti.

'MİSİLLEME YAPMAK ZORUNDAYIZ'

RİA Novosti'ye konuşan Roskomnadzor Başkanı Aleksandr Jarov, "Rusya'da çok sayıda ABD'li medya kuruluşu çalışıyor. ABD'li kuruluşlar, diğer kitle iletişim kurumlarıyla eşit haklara ve imkanlara sahip. Eğer ABD'li medya kuruluşlarının ve sosyal paylaşım sitelerinin RT'ye yönelik benzeri görülmemiş bu baskısı, RT'nin çalışmalarının kısıtlanmasına yol açarsa, aktif misilleme önlemleri almak zorunda kalacağız" dedi.

FACEBOOK, RT'NİN PAYLAŞIM YAPMASINI ENGELLEMİŞTİ

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, Russia Today'in (RT) yazı dışında paylaşım yapmasını cumartesi gecesine kadar engellemişti.

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