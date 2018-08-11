Rusya’dan Trump’a savaş tehdidi

Beyaz Saray’ın eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı Yulya’nın İngiltere’de zehirlenmesi nedeniyle Kremlin’e yaptırım uygulama kararı almasının ardından, Moskova tonunu sertleştirerek ekonomik savaş tehdidinde bulundu. Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev, ABD’nin Rus bankacılık işlemleri ve döviz ticaretini hedef alan herhangi bir yaptırım uygulaması halinde kendilerine karşı ekonomik savaş ilan edildiğini kabul edip gerekli karşılığı vereceklerini söyledi.

ABD HATA YAPMAMALI

Kamçatka bölgesindeki bir ziyareti sırasında konuşan Medvedev, “Bankacılık işlemleri veya herhangi bir dövizin kullanımına ilişkin bir yasak veya benzeri şey getirirlerse, buna ekonomik savaş ilan edilmiş sayacağız ve gerektiği gibi yanıt vereceğiz. Gerekirse ekonomik, siyasi ya da başka bir şekilde karşılığını vereceğiz. ABD’li dostlarımız bu konuda hata yapmamalı” dedi.

TEDBİRLERE DİRENİRİZ

Rusya’nın ekonomik kısıtlamalarla başa çıkmaya yönelik uzun bir geçmişi olduğunu ve baskılara hiçbir zaman boyun eğmediğini vurgulayan Medvedev, “Washington ve müttefikleri küresel rekabetin önünü kesiyor. Hiçbir şey değişmedi” diye konuştu. Rus Başbakan ayrıca, ABD’nin aynı zamanda Çin’e de vergiler uyguladığına dikkat çekerek “Çinliler bundan kesinlikle hoşlanmıyor, kimse hoşlanmaz. Amacımız tüm bu tedbirlere karşı koymak” ifadelerini kullandı.

Ortak tepki: Amerika müzakerede güvenilmez bir ülkedir