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Rusya’dan Trump’a savaş tehdidi

Eski Rus ajan Sergey Skripal’in İngiltere’de zehirlenmesi sebebiyle Moskova’ya yeni yaptırım kararı alan ABD’ye Rusya’dan ekonomik savaş tehdidi geldi. Başbakanı Dimitri Medvedev, Rus bankacılık sisteminin hedef alınması durumunda gereğini yapacaklarını söyledi. 

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Beyaz Saray’ın eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı Yulya’nın İngiltere’de zehirlenmesi nedeniyle Kremlin’e yaptırım uygulama kararı almasının ardından, Moskova tonunu sertleştirerek ekonomik savaş tehdidinde bulundu. Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev, ABD’nin Rus bankacılık işlemleri ve döviz ticaretini hedef alan herhangi bir yaptırım uygulaması halinde kendilerine karşı ekonomik savaş ilan edildiğini kabul edip gerekli karşılığı vereceklerini söyledi. 

ABD HATA YAPMAMALI 

Kamçatka bölgesindeki bir ziyareti sırasında konuşan Medvedev, “Bankacılık işlemleri veya herhangi bir dövizin kullanımına ilişkin bir yasak veya benzeri şey getirirlerse, buna ekonomik savaş ilan edilmiş sayacağız ve gerektiği gibi yanıt vereceğiz. Gerekirse ekonomik, siyasi ya da başka bir şekilde karşılığını vereceğiz. ABD’li dostlarımız bu konuda hata yapmamalı” dedi. 

TEDBİRLERE DİRENİRİZ

Rusya’nın ekonomik kısıtlamalarla başa çıkmaya yönelik uzun bir geçmişi olduğunu ve baskılara hiçbir zaman boyun eğmediğini vurgulayan Medvedev, “Washington ve müttefikleri küresel rekabetin önünü kesiyor. Hiçbir şey değişmedi” diye konuştu. Rus Başbakan ayrıca, ABD’nin aynı zamanda Çin’e de vergiler uyguladığına dikkat çekerek “Çinliler bundan kesinlikle hoşlanmıyor, kimse hoşlanmaz. Amacımız tüm bu tedbirlere karşı koymak” ifadelerini kullandı. 

Ortak tepki: Amerika müzakerede güvenilmez bir ülkedir

Helsinki’de Rusya lideri Vladimir Putin’le olumlu bir zirve gerçekleştirdikten 20 gün sonra Moskova’ya yaptırım kararı alan ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘güvensiz’ ve ‘tehditkar’ diplomasisi, diğer ülkelerle ilişkilerini de etkiliyor. Son dönemde ABD’nin tehditlerine maruz kalan ülkelerden İran ve Kuzey Kore’den Trump yönetiminin çizgisi olmayan siyasetine sert eleştiri geldi. Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho’yu ağırlayan İran İslami Şura Meclisi Başkanı Ali Laricani, Amerikalı yetkililer müzakere sırasında iyi konuştuklarını, ancak uygulamaya gelince hiç bir sözünü yerine getirmediklerini söyledi. Basın toplantısında söz alan Yong Ho ise ABD’nin imzaladığı taahhütlere bile uymayan bir ülke olduğunu kaydetti. 

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