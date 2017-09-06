Rusya'dan Türkiye açıklaması: Alacağız

Türkiye'den sebze sevkiyatına yeniden başlanmasının genel olarak karmaşık bir konu olduğunu belirten Tkaçev "Bir taraftan ticaret hacminin geliştirilmesi, bir taraftan da yerli üreticileri canlandırmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

‘TÜRKİYE'NİN ‘ESKİYE DÖNELİM' DEME HAKKI VAR'

Tkaçev, Rusya'nın Türkiye ile ticaret hacminin yeniden canlandırılması ile ilgilendiğini belirterek "Türkiye'ye 3 milyon tondan fazla tahıl sevkiyatı yapıyoruz. Bundan para kazanıyoruz ve bunu kaybetmek istemiyoruz. Bu sevkiyattan yaklaşık 2 milyon dolar kazanıyoruz. Ayrıca büyük miktarda nebati yağ, pirinç satıyoruz. Bu nedenle bu hizmetleri bize sağlarken, Türkiye'nin ‘Bizden satın alın, eski döneme geri dönelim' deme hakkı var" ifadelerini kullandı.