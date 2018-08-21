Rusya'nın ABD'deki milyonlarca dolarlık aktif varlığı bloke edildi
ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'nın ABD'de bulunan yüz milyonlarca dolarlık aktif varlığını bloke etti.
ABD'den Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar geldi. ABD Hazine Bakanlığı, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlarla bağlantılı olarak 2 Rusya vatandaşına, 3 Rus şirkete ve 6 Rusya bayraklı gemiyi yaptırım listesine dahil etti. Rusya'nın ABD'de bulunan yüz milyonlarca dolarlık aktif varlığı da bloke edildi.
(Sputnik)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.