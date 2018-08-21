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Rusya'nın ABD'deki milyonlarca dolarlık aktif varlığı bloke edildi

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'nın ABD'de bulunan yüz milyonlarca dolarlık aktif varlığını bloke etti.

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ABD'den Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar geldi. ABD Hazine Bakanlığı, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlarla bağlantılı olarak 2 Rusya vatandaşına, 3 Rus şirkete ve 6 Rusya bayraklı gemiyi yaptırım listesine dahil etti. Rusya'nın ABD'de bulunan yüz milyonlarca dolarlık aktif varlığı da bloke edildi.

 

(Sputnik)

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