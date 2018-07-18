Rusya’yı kazandı ABD’yi kaybetti
Helsinki Zirvesi’nde Rusya Lideri Vladimir Putin ile bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, Kremlin’in Amerikan başkanlık seçimlerine müdahale ettiğini savunan FBI yerine Moskova’ya güvendiğini açıklayınca kıyamet koptu. Trump, ülkesinde ‘hain’ ilan edince geri adım attı: Kendimi yanlış ifade ettim.
Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de Rusya lideri Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği tarihi zirvede Kremlin’in Amerikan başkanlık seçimlerine müdahalesi konusunda FBI ve CIA’e güvenmediğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinde yerden yere vuruldu. Ağır eleştirilerine maruz kalan Trump için “ABD’yi enayi gibi gösterdi” değerlendirmesi yapıldı.
UTANÇ VERİCİ
ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Cumhuriyetçi Bob Corker, Donald Trump’ın Rusya’nın 2016 seçimlerine yaptığı müdahaleyi kınamayı reddetmesinin Washington’ın ‘enayi gibi gözükmesine’ yol açtığını söyledi. Corker “Ülkemiz için iyi bir an değildi. Rusya lideri Putin için ise çok iyi bir gündü” derken, Cumhuriyetçilerin önde gelen isimlerinden Senatör John McCain de Trump’ın Putin’le gerçekleştirdiği basın toplantısını ‘hafızalardaki en utanç verici ABD Başkanı performanslarından biri’ olarak nitelendirdi. Senatör Lindsey Graham da Trump’ın ‘zayıflık’ gösterdiğini vurgularken, Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi Başkanı Paul Ryan ise Trump’ın Rusya’nın müttefik olmadığını kavraması gerektiğini dile getirdi.
VATAN HAİNLİĞİ
Daily Beast’e konuşan Trump’ın ekibinden bir yetkili Başkan’ın Putin karşısında zayıf kaldığını kaydederken, eski FBI ve CIA Direktörleriyse Cumhuriyetçi vatanseverleri Trump’a desteğini çekmeye çağırdı. Eski CIA Başkanı John O. Brennan, Twitter’dan yaptığı açıklamada “Bu vatan hainliğinden başka bir şey değil. Cumhuriyetçi vatanseverler: Neredesiniz?” derken, Trump’ın görevden aldığı eski FBI Direktörü James Comey de vatanseverlerin ayağa kalkarak Trump’ın başkanlını reddetmesi gerektiğini söyledi.
MEDYA ÖFKELİ
ABD Başkanı’nın Moskova’yı tehdit etmeyen söylemi medyayı da öfkelendirdi. Muhafazakar gazeteci Joe Walsh, “Donald bugün ülkeye ihanet etti” diyerek bir daha asla Trump’ı desteklemeyeceğini duyurdu. New York Times’ın haberinde de “Başkan kendi istihbaratı yerine düşmanın açıklamalarını kabul etti” denildi.
TRUMP ÇARK ETTİ
Tepkiler üzerine geri adım atan Trump, ABD medyasına seçime Rus müdahalesini kabul ettiğini ama bunun sonuca etkisinin olmadığını söyledi. Trump, daha önce Rus müdahalesi iddialarıyla ilgili kendisini yanlış ifade ettiğini iddia etti, ‘’Artık Rusya’nın müdahale etmemesi için bir sebep göremiyorum’’ dedi.
İkinci kızıl ajan vakası
ABD hükümeti, 29 yaşındaki Rusya vatandaşı Maria Butina’yı, siyasi gruplara sızarak Moskova yönetimi adına casusluk faaliyeti yürütmekle suçladı. Washington Post gazetesinin haberine göre, Butina Cumhuriyetçi Parti’yle yakın ilişkiler kurarak bireysel silahlanma hakkı için kampanyalar yürüttü. Rus kadının Kremlin’e doğrudan istihbarat sağladığı iddia edilirken, Butina’nın avukatı Robert Driscoll müvekkilinin yalnızca ‘iş dünyasında kariyer isteyen bir uluslararası ilişkiler öğrencisi’ olduğunu söyledi. Adalet Bakanlığı Rus kadının Pazar günü gözaltına alındığını Çarşamba günü ilk duruşmasının görüleceğini duyururken, Butina’ya ilişkin kararın Trump-Putin zirvesi sonrasına bırakılması dikkat çekti.
‘Elimizde Trump’a şantaj malzemesi yok
Rusya lideri Vladimir Putin, ellerinde ABD Başkanı Donald Trump ve ailesiyle ilgili ‘uygunsuz görüntüler bulunmadığını söyledi. Trump’ın sürekli takip ettiği FoxNews kanalına konuşan Putin, ABD Başkanı’nı gözetleyip gözetlemedikleri sorusuna “Özel Kuvvetlerin her gün onları gözetlediğini mi düşünüyorsunuz? Biz sizin gibi yapmıyoruz. Bunun için kaynağımız yok” yanıtını verdi. Trump’ın başkanlığa adaylığını koymadan önce Kremlin’in ilgi alanına girmediğini aktaran Rusya lideri, “Zengin biriydi, ama ABD’de çok zengin var. Kimse aday olacağını düşünemezdi” diye konuştu. Ülkesinin ABD Başkanlık seçimlerine müdahale ettiğini iddiasının saçma olduğunu belirten Putin, ABD-Rusya ilişkilerinin ‘Amerikan siyasetindeki çatışmalar tarafından rehin alınamayacağını’ ifade etti.
Rus basınında Helsinki coşkusu
ABD ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bir araya geldiği zirve, Rus basınında iki ülke arasında diyalogun yeniden sağlanması olarak değerlendirildi. TASS ajansı Putin-Trump buluşmasının önemli bir kazanım olduğunu vurgularken, Vedomosti Gazetesi de her iki liderin de toplantının sonucundan memnun olduğunu bildirdi. Kommersant gazetesi, “Anlaşmazlığın barışı” diye duyurduğu haberinde, iki liderin ortak bir bildiri kabul etmediğine dikkat çekerken, Moskovskiy Komsomolets gazetesi ise “Putin Trump’a imtiyaz verdi” başlığıyla girdiği haberinde “Putin, Helsinki’de Trump ile yaptığı görüşmede Rus-Amerikan ilişkilerinin yeniden canlandırılmasına engel olan sorunları çözme kararlılığını dile getirdi” ifadelerine yer verdi.
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