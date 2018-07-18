Rusya’yı kazandı ABD’yi kaybetti

Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de Rusya lideri Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği tarihi zirvede Kremlin’in Amerikan başkanlık seçimlerine müdahalesi konusunda FBI ve CIA’e güvenmediğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinde yerden yere vuruldu. Ağır eleştirilerine maruz kalan Trump için “ABD’yi enayi gibi gösterdi” değerlendirmesi yapıldı.

UTANÇ VERİCİ

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Cumhuriyetçi Bob Corker, Donald Trump’ın Rusya’nın 2016 seçimlerine yaptığı müdahaleyi kınamayı reddetmesinin Washington’ın ‘enayi gibi gözükmesine’ yol açtığını söyledi. Corker “Ülkemiz için iyi bir an değildi. Rusya lideri Putin için ise çok iyi bir gündü” derken, Cumhuriyetçilerin önde gelen isimlerinden Senatör John McCain de Trump’ın Putin’le gerçekleştirdiği basın toplantısını ‘hafızalardaki en utanç verici ABD Başkanı performanslarından biri’ olarak nitelendirdi. Senatör Lindsey Graham da Trump’ın ‘zayıflık’ gösterdiğini vurgularken, Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi Başkanı Paul Ryan ise Trump’ın Rusya’nın müttefik olmadığını kavraması gerektiğini dile getirdi.

VATAN HAİNLİĞİ

Daily Beast’e konuşan Trump’ın ekibinden bir yetkili Başkan’ın Putin karşısında zayıf kaldığını kaydederken, eski FBI ve CIA Direktörleriyse Cumhuriyetçi vatanseverleri Trump’a desteğini çekmeye çağırdı. Eski CIA Başkanı John O. Brennan, Twitter’dan yaptığı açıklamada “Bu vatan hainliğinden başka bir şey değil. Cumhuriyetçi vatanseverler: Neredesiniz?” derken, Trump’ın görevden aldığı eski FBI Direktörü James Comey de vatanseverlerin ayağa kalkarak Trump’ın başkanlını reddetmesi gerektiğini söyledi.

MEDYA ÖFKELİ

ABD Başkanı’nın Moskova’yı tehdit etmeyen söylemi medyayı da öfkelendirdi. Muhafazakar gazeteci Joe Walsh, “Donald bugün ülkeye ihanet etti” diyerek bir daha asla Trump’ı desteklemeyeceğini duyurdu. New York Times’ın haberinde de “Başkan kendi istihbaratı yerine düşmanın açıklamalarını kabul etti” denildi.

TRUMP ÇARK ETTİ

Tepkiler üzerine geri adım atan Trump, ABD medyasına seçime Rus müdahalesini kabul ettiğini ama bunun sonuca etkisinin olmadığını söyledi. Trump, daha önce Rus müdahalesi iddialarıyla ilgili kendisini yanlış ifade ettiğini iddia etti, ‘’Artık Rusya’nın müdahale etmemesi için bir sebep göremiyorum’’ dedi.

İkinci kızıl ajan vakası