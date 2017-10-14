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Sadr: Hükümetin ülkenin toprak ve halk birliği konusunda attığı adım utanç vericidir

Irak'ta Mukteda es-Sadr, Kürtlerden referandum kararından geri dönmesi ve Irak'ı çıkışı olmayan fitneye sürüklememesini istedi.

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Irak'ta Şii lider Mukteda es-Sadr, Kürtlerden referandum kararından geri dönmesi ve Irak'ı çıkışı olmayan fitneye sürüklememesini istedi.
 
Sadr, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Fuad Masum'un görevden azledilmesi girişimlerinin siyasi baskı amacı taşıdığını ve bunun söz konusu şartlarda doğru olmadığını belirterek, "Hükümetin ülkenin toprak ve halk birliği konusunda attığı adım utanç vericidir." dedi.
 
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki gayri meşru referandumla ilgili de Sadr, "Kürtlerin referandumdan geri dönüp, anayasa maddelerine kulak vermesi ve Irak ile kendilerini çıkış yolu olmayan fitneye sürüklememesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

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