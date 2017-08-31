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Sahibinin sesi Macron’dan hakaret

Almanya lideri Merkel’in güdümünde olmakla suçlanan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alarak Berlin-Ankara gerilimine dahil oldu.

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Fransa’da başkanlık seçimleri sırasında rakibi Marine Le Pen tarafından Almanya Başbakanı Merkel’in kuklası olmakla suçlanan Emmanuel Macron, Berlin ile Ankara arasındaki gerilime dâhil oldu. Macron, liderliğin zorluğunu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 10 günde bir görüşmek zorunda olmakla tanımladı. Le Point dergisine röportaj veren Macron, “Küresel sahne ‘havalı‘ bir alan değil. Erdoğan ile on günde bir konuşmak zorundayım “ dedi. Söz konusu demeciyle Berlin’e arka çıkan Fransız lider, tepkilerin ardından çark etti. 

MERKEL’DEN VETO  

Konu hakkında açıklama yapan Macron’un yardımcılarından biri Fransa Cumhurbaşkanı’nın ifadelerinin alaya alma amacı taşımadığını belirterek “Bay Erdoğan ile görüşmeler her zaman çok ciddidir” ifadelerini kullandı. Öte yandan, Ankara ile arasındaki gerilim üzerinden ülkesindeki genel seçimlerde oy toplamaya çalışan Almanya lideri Merkel, Avrupa Birliği (AB) üzerinden Türkiye karşıtlığını sürdürdü. AB Komisyonu Başkanı Juncker’le iş yemeğinde bir araya gelen Merkel’in Birlik yetkilisine Türkiye’yle AB arasında ticaret hacmini genişletmeyi öngören Gümrük Birliği’nin güncellenmesine karşı Almanya’nın vetosunu iletti.

 

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