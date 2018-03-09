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İngiltere'de deniz sıcaklığındaki düşüş sonrası on binlerce deniz canlısı sahile vurdu

İngiltere'de deniz sıcaklığındaki üç derecelik düşüş on binlerce deniz canlısının kıyıya vurmasına neden oldu.

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Bir haftadır Sibirya kaynaklı aşırı kar yağışları ve şiddetli rüzgârlarla boğuşan İngiltere'de sahil kenarlarına gidenler kötü bir sürprizle karşılaştı. Kent, Norfolk ve Yorkshire kıyılarına vuran on binlerce ölü deniz canlısı görenleri korkuttu.
 
Kıyamet manzarası... Sahile on binlerce deniz canlısı vurdu
Kent sakinleri "Binlerce ölü denizyıldızının yanında yengeçler, denizkestaneleri, ıstakozlar ve balıklar var. Denizyıldızlarının çoğu ölüydü ancak ıstakozlar ve bazı yengeçler canlıydı. Elimizden geldiğince kurtarmaya çalıştık. Sahildeki görüntü şok edici ve üzücüydü" diye konuştu.
 
İngiltere merkezli Wildlife Trusts vahşi yaşam derneğinin Yorkshire yetkilisi Bex Lynam, olayın düşük hava sıcaklarından kaynaklandığını kaydetti. Geçen hafta deniz suyu sıcaklığında kaydedilen üç derecelik düşüşün deniz canlılarının aktivitesinin azalmasına sebep olduğunu söyleyen Lynam, "Bu onları korunmasız yapıyor. Büyük dalgalar, onları karaya sürüklüyor" ifadelerini kullandı.
(Sabah)

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