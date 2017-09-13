Son Dakika Haberleri E-gazete 13Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Salahaddin Vilayet Meclisi'nden IKBY referandumuna ret

Irak'ın Salahaddin Vilayet Meclisi, IKBY'nin bağımsızlık referandumunun kentte yapılmasını reddetti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Salahaddin Vilayet Meclisi, oy çokluğuyla Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) referandumunun kent sınırları içerisinde yapılmasını reddetti.

Vilayet Meclisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, kentte IKBY referandumunun yapılmasının oy çoğunluğuyla kabul edilmediği ifade edildi.

Açıklamada Salahaddin'in doğusundaki bölgelerin referanduma katılmasına şiddetle karşı çıkıldığı ve Irak'ın egemenliğiyle bütünlüğünün korunacağı vurgulandı.

AA muhabirine konuşan İl Meclisi Üyesi Mehdi Taki ise, Salahaddin vilayetinde referandumun yapılmasına karşı çıkıldığını ve amaçlarının başka sorunların meydana gelmesinin önüne geçmek olduğunu söyledi.

Taki, "Salahaddin'deki tüm siyasi partiler, referandum fikrinin Erbil ve Bağdat arasındaki tartışmalı bölgelerde yapılmasına karşı." ifadelerini kullandı.

IKBY, 25 Eylül referandumunu statüsü tartışmalı bölgeler arasında yer alan Salahaddin'in Tuzhurmatu ilçesinde yapmayı planlıyor.

Irak'ın doğusundaki Diyala Vilayet Meclisi de dün oy çoğunluğuyla referandumunun kentte yapılmasını reddetmişti.

Diyala kentinde ise referandumun Hanekin ilçesiyle Karatepe ve Mendeli nahiyelerinde yapılması öngörülüyor.

IKBY Başkanı Mesut Barzani, 7 Haziran'da siyasi partilerle gerçekleştirdiği toplantı sonrasında, uzun süredir tartışılan bağımsızlık referandumunun 25 Eylül 2017'de yapılacağını ilan etmişti.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ise Barzani'nin referandum ilanından sonra yaptığı açıklamada, "bunun anayasaya aykırı olduğunu belirterek sonucu tanımayacaklarını" ifade etmişti.

Irak Meclisi de yaptığı oylamada IKBY'nin 25 Eylül'de gerçekleştireceği "bağımsızlık referandumunu" reddettiğini açıklamıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Tendürek Dağı'nda 5 terörist etkisiz hale getirildi

Tendürek Dağı'nda 5 terörist etkisiz hale getirildi

'Uçan Kaleler' görücüye çıktı

'Uçan Kaleler' görücüye çıktı

3'üncü havalimanı inşaatındaki son durum havadan görüntülendi

3'üncü havalimanı inşaatındaki son durum havadan görüntülendi

Paslanmış bıçağı dakikalar içinde jilet gibi yaptı

Paslanmış bıçağı dakikalar içinde jilet gibi yaptı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA