İngiltere'deki askeri fabrikada meydana gelen patlamada 1 kişi öldü

İngiltere’nin güneybatısındaki Salisbury şehrinde bulunan askeri fabrikada patlama meydana geldi. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ağır yaralandı. Bölgenin güvenlik açısından kontrol altına alındığı belirtilirken patlamadan başka etkilenen olmadığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Öte yandan, Salisbury şehri daha önce çifte ajan Sergei Skripal ve kızı Yulia’nın zehirlenmesiyle gündeme gelmişti. Eski ajan ve kızı Yulia 4 Mart'ta Londra'nın Salisbury semtindeki bir alışveriş merkezindeki bankta bilinçlerini kaybetmiş halde bulunmuş, Rus yapımı sinir gazı Noviçok'a maruz kaldığı açıklanmıştı.