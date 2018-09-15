Salvini küçük bir Mussolini

Fransız sosyalist siyasetçi ve Avrupa Birliği’nin (AB) ekonomik işlerden sorumlu komisyon üyesi Pierre Moscovici, ırkçı ve göçmen karşıtı açıklamalarıyla gündeme gelen İtalyan İçişleri Bakanı Matteo Salvini’yi İtalyanların İkinci Dünya Savaşı sırasında nazileri destekleyen faşist lideri Benito Mussolini’ye benzetti.

İTALYA’DA DİKTATÖR YOK

Aynı zamanda İtalya’da koalisyon ortağı olan Lig Partisi’nin lideri Salvini ise Moscovici’ye “İtalyanları ve onların meşru hükümetini aşağılamadan önce ağzını yıkamalısın. Ventimiglia’da göçmenleri geri iten, Libya’yı bombalayan ve Avrupa parametrelerini bozan Fransa’sını kınamak yerine İtalya’ya saldırıyorsun ve Avrupa’da dolaşan çok sayıda küçük Mussolini olduğu konusunda boş boş konuşuyorsun” şeklinde yanıt verdi.

Pek çok ülkede popülist ve aşırı sağcı hükümetlerin yükseldiği günümüzdeki siyasi durumun Almanya’da Adolf Hitler ve İtalyan’da Benito Mussolini’nin iktidarda olduğu 1930’lara benzediğini; Almanya’da Hitler olmasa da İtalya’da küçük Mussoliniler olduğunu söyleyen Moscovici’ye Avrupa Parlamentosu’nun (AP) İtalyan Başkanı Antonio Tajani de cevap verdi. İtalyan ANSA ajansının haberine göre Tajani, “İtalya’da diktatör yok. Komisyon üyesi Moscovici’nin sözlerine katılmıyorum. AB Komisyonu üyesi, üye ülkelere yönelik saldırgan bir dil kullanmamalı. Bir İtalyan olarak söylüyorum ki ülkemizde diktatörler yok” ifadelerini kullandı.