Salvini küçük bir Mussolini
Fransız siyasetçi Pierre Moscovici İtalya’nın aşırı sağcı İçişleri Bakanı Matteo Salvini’ye ‘Mussolini’ deyince Avrupa siyaseti karıştı. Moscovici’ye cevabı AP’nin İtalyan Başkanı Tajani ile koaliyon ortağı Di Maio verdi.
Fransız sosyalist siyasetçi ve Avrupa Birliği’nin (AB) ekonomik işlerden sorumlu komisyon üyesi Pierre Moscovici, ırkçı ve göçmen karşıtı açıklamalarıyla gündeme gelen İtalyan İçişleri Bakanı Matteo Salvini’yi İtalyanların İkinci Dünya Savaşı sırasında nazileri destekleyen faşist lideri Benito Mussolini’ye benzetti.
İTALYA’DA DİKTATÖR YOK
Aynı zamanda İtalya’da koalisyon ortağı olan Lig Partisi’nin lideri Salvini ise Moscovici’ye “İtalyanları ve onların meşru hükümetini aşağılamadan önce ağzını yıkamalısın. Ventimiglia’da göçmenleri geri iten, Libya’yı bombalayan ve Avrupa parametrelerini bozan Fransa’sını kınamak yerine İtalya’ya saldırıyorsun ve Avrupa’da dolaşan çok sayıda küçük Mussolini olduğu konusunda boş boş konuşuyorsun” şeklinde yanıt verdi.
Pek çok ülkede popülist ve aşırı sağcı hükümetlerin yükseldiği günümüzdeki siyasi durumun Almanya’da Adolf Hitler ve İtalyan’da Benito Mussolini’nin iktidarda olduğu 1930’lara benzediğini; Almanya’da Hitler olmasa da İtalya’da küçük Mussoliniler olduğunu söyleyen Moscovici’ye Avrupa Parlamentosu’nun (AP) İtalyan Başkanı Antonio Tajani de cevap verdi. İtalyan ANSA ajansının haberine göre Tajani, “İtalya’da diktatör yok. Komisyon üyesi Moscovici’nin sözlerine katılmıyorum. AB Komisyonu üyesi, üye ülkelere yönelik saldırgan bir dil kullanmamalı. Bir İtalyan olarak söylüyorum ki ülkemizde diktatörler yok” ifadelerini kullandı.
ROMA, GÖÇMENLERE AB FONUNU VETO EDECEK
İtalyan Başbakan Yardımcısı ve 5 Yıldız Hareketi’nin (M5S) lideri Luigi Di Maio da, “Bazı Avrupa Komisyonu üyelerinin tavrı kabul edilemez, gerçekten tahammül edilemez. İtalya’da birçok küçük Mussolini olduğunu söyleme cüretini buluyorlar, buna cesaret edemezler” şeklinde koalisyon ortağının lideri Salvini’yi korudu. Aşırı sağcı Lig Partisi’nin lideri ve İtalya’nın İçişleri Bakan Matteo Salvini göçmen karşıtı görüşleriyle biliniyor ve “fon ve sığınmacı” konularında AB bütçesini reddetmeye hazırlanıyor. Di Maio da dün AB Komisyonu Bütçeden Sorumlu Üyesi Günther Oettinger’le yaptığı görüşmenin ardından ülkesinin AB bütçesini “fon ve göçmen” konularında veto etmeye hazır olduğunu dile getirdi ve İtalya’nın bütçenin planlanması konusundaki pozisyonunun şimdilik değişmediğini söyledi.
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