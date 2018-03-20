Şam kasabı olay yerinde

Şam rejiminin Facebook hesabından yayınlanan Esad’ın askerlerle çekilmiş fotoğrafının altına, “Doğu Guta’da ateş hattında… Başkan Esad Suriye Arap Ordusu’nun kahramanları ile birlikte” notu düşüldü. Esad’ın bölgeden ayrılmasından sonra Doğu Guta’ya klor gazı saldırısı yapıldı.
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