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Şam kasabı olay yerinde

Yedi yıldır halkını katleden Beşar Esad, abluka altında tuttuğu Doğu Guta’da kadın çocuk ayırmadan sivilleri öldürerek bölgenin yüzde 80’ini ele geçiren rejim askerlerini ziyaret etti.

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Şam rejiminin Facebook hesabından yayınlanan Esad’ın askerlerle çekilmiş fotoğrafının altına, “Doğu Guta’da ateş hattında… Başkan Esad Suriye Arap Ordusu’nun kahramanları ile birlikte” notu düşüldü. Esad’ın bölgeden ayrılmasından sonra Doğu Guta’ya klor gazı saldırısı yapıldı.

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