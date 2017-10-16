Sarımsaktan kahve keyfi

Sarımsak kahvenin mucidi ise 74 yaşındaki Yokitomo Shimotai. 30 sene önce yanlışlıkla közlediği sarımsakları çöpe atmak yerine mutfak robotundan geçiren Shimotai, garip karışımı içtiğinde ‘kahve-benzeri’ bir tat aldığını söyledi. Kafeinsiz kahve için kolları sıvayan Shimotai, doğru karışımı elde etmek için yüzlerce deneme yaptığını açıkladı.