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Sarımsaktan kahve keyfi

Japonya’da sadece sarımsak kullanarak hazırlanan kahve icat edildi.

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Sarımsak kahvenin mucidi ise 74 yaşındaki Yokitomo Shimotai. 30 sene önce yanlışlıkla közlediği sarımsakları çöpe atmak yerine mutfak robotundan geçiren Shimotai, garip karışımı içtiğinde ‘kahve-benzeri’ bir tat aldığını söyledi. Kafeinsiz kahve için kolları sıvayan Shimotai, doğru karışımı elde etmek için yüzlerce deneme yaptığını açıkladı. 

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