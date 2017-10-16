Sarımsaktan kahve keyfi
Japonya’da sadece sarımsak kullanarak hazırlanan kahve icat edildi.
Sarımsak kahvenin mucidi ise 74 yaşındaki Yokitomo Shimotai. 30 sene önce yanlışlıkla közlediği sarımsakları çöpe atmak yerine mutfak robotundan geçiren Shimotai, garip karışımı içtiğinde ‘kahve-benzeri’ bir tat aldığını söyledi. Kafeinsiz kahve için kolları sıvayan Shimotai, doğru karışımı elde etmek için yüzlerce deneme yaptığını açıkladı.
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