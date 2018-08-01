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Schengen ülkelerine giriş yasağı olanlar Bulgaristan’a da giremeyecek

Schengen ülkelerine giriş yasağı olanlar, bugünden itibaren Bulgaristan’a da giriş yapamayacak.

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Bulgaristan Ulusal Televizyonunun (BNT) haberine göre, Avrupa Birliği (AB) Schengen Bilgi Sistemine (SIS) üye olan Bulgaristan'daki Sınır Polisinin, SIS'ın getirdiği sorumlulukları koşulsuz olarak uygulayacağı belirtildi.

Buna göre, Bulgaristan'a giriş engeli, SIS’te Schengen ülkelerine giriş ve ikamet yasağı olduğu görünen kişilere uygulanacak.

Bu arada, Bulgaristan’da bulunan ancak ikamet izni olmayan yabancılar ülkeden sınır dışı edilecek.

Bulgaristan, kuzey komşusu Romanya ile 2007 yılında AB üyeliğine alınmıştı ancak her iki ülke Schengen alanına katılmak üzere AB'den hala onay bekliyor.

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