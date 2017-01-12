Seine Nehri'nde dikkati çeken mülteci afişi
Fransa'nın beşkenti Paris'e kıyısı olan Seine Nehri'nde, Fransız grafik tasarımcısı Delavie tarafından dev bir mülteci afişi asıldı. Gerçek bir olaya ait olan bir fotoğrafın nehirdeymiş gibi yansıtıldığı afişle amaç, mültecilere dikkati çekmek.
Fransız grafik tasarımcısı Pierre Delavie, "Lampedusa Perdes"i adını verdiği dev posteri Paris'te Seine Nehri kıyısına astı.
Fransız tasarımcının amacı, Akdeniz'deki mülteci facialarına dikkati çekmek. Dev afişte yer alan fotoğraf, İtalya adası Lampedusa'da batan bir gemiye ait. Sahil güvenlik ekiplerinin mültecileri kurtarmaya çalıştığı fotoğraf Paris'in merkezinde yer alıyor.
En ölümcül yıl
İç savaş, açlık ve fakirlik gibi sebeplerle Avrupa'ya ulaşmak isteyen binlerce mülteci Akdeniz'de hedeflerine ulaşamadan hayata veda ediyor. Facia üstüne facianın yaşandığı Akdeniz'de geçtiğimiz yılın en ölümcül yıl olduğu belirtiliyor. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü William Spindler, “Akdeniz'de bu yıl hayatını kaybeden sığınmacı sayısı 5 bini aştı ve 2016 yılı sığınmacılar için en ölümcül yıl oldu" ifadelerini kullanmıştı.
Street art : Parisiens naufragés sur les quais de la Seine https://t.co/PzGvuxQoQD— Le Monde - Vidéos (@lemondevideo) 12 Ocak 2017
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