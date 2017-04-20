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'Selfie' kurbanı oldular! Dehşet anları kamerada

Brezilya'nın Farol de Santa Marta kıyılarında gerçekleşen olayda kayalıklara 'selfie' için inen çifti dalgalar yuttu. Çiftlerden biri hayatını kaybederken diğeri ağır yaralandı.

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  • star.com.tr/ Yaser Emre
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Brezilya'nın Farol de Santa Marta kıyılarını turistik gezi için giden Amanda Maria Roque (19) ve Leonardo Santos (25) selfie çekinmek için kayalıklara indi.
 
Dalgaların biranda çifti yutması sonucu 25 yaşındaki Leonardo hayatını kaybetti. Gencin cesedi 4 gün sonra Santa Catarina eyaletinde bulundu.
 
Can kurtaran ekiplerinin çalışmasıyla Amanda ağır yaralı bir şekilde kurtarıldı.

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