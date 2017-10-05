Selman ile Putin’den Suriye mutabakatı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bin kişilik bir heyetle Moskova’ya gelen Kral Selman ile Putin’in Suriye’de önceliğin terörle mücadele olduğu hususunda anlaşma sağladıklarını açıkladı. Riyad yönetiminin Rusya’nın Suriye’de barışçıl çözüm bulmaya yönelik çabalarına olumlu yaklaştığını da belirten Lavrov, “Suudi Kral, Astana formatı kapsamında Suriye’de çözüm için gösterilen çabaları olumlu bulduğunu söyledi” dedi. Konu hakkında söz alan Suudi Dışişleri Bakanı Adil El Cubeyr de Suriyeli muhaliflerin birleşmesi konusunda Kremlin’le mutabakata varıldığını ifade etti.

RİYAD’I S-400 KORUYACAK

Öte yandan, El Arabiya gazetesi yaklaşık 10 yıldır Suudi silah pazarına girmeyi planlayan Moskova yönetiminin Riyad’la S-400 füze savunma sistemleri anlaşmasına vardığını duyurdu. Suudi Kralı’nın ziyaretinde iki ülke arasında farklı alanları kapsayan iş birliği anlaşmaları imzalaması bekleniyor.

İş birliği neleri kapsıyor?

Suudi Kralı Selman ile Rusya lideri Putin’in iki ülke arasında farklı alanları kapsayan iş birliği anlaşmaları imzalaması bekleniyor. Üç milyar dolar değerindeki anlaşmaların şu alanları içerdiği tahmin ediliyor;

-10 yıldır Suudi silah pazarına girmeyi planlayan Moskova, Riyad’a S-400 füze savunma sistemleri satacak,

- Rus petrol devi Rosneft ile Saudi Aramco, 1,1 milyar dolarlık bir yatırım anlaşması imzalayacak,

- İki ülke, ortaklık kurarak petrol fiyatların düşmesine engel olacak,

- Kral Selman, Moskova ile tarım alanındaki iş birliğini genişletecek,

- Rusya’nın teknoloji devi Yandex, Riyad’la yapacağı anlaşmayla Ortadoğu pazarında Türkiye’den sonra önemli bir mevzi kazanacak.