Selman’dan ılımlı İslam açılımı

Suudi Arabistan’da yumuşak bir saray darbesiyle birinci veliahtlığa yükselen ve ilk olarak İslam âlimlerini tutuklatıp STK’ları hedef alan Prens Muhammed bin Selman, kendini Batı’ya ‘özgürlüklerin savunucusu’ gibi sunmaya devam ediyor. Başkent Riyad’da yapılan bir panelde konuşan Prens Selman, ülkelesinin ‹ılımlı İslam’a döndüğünü› söyledi. Tüm dinlere ve Dünya’ya açık bir ülke olacaklarını belirten Selman, “Hayatımızın gelecekteki 30 yılını yıkıcı fikirlerle uğraşarak geçirmeyeceğiz. Aşırıcılığı çok yakında sonlandıracağız” dedi. Katılımcılardan alkış toplayan Selman’ın konuşmasının ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) sosyal medya hesaplarından paylaşılması dikkat çekti.

Dev projeye rüşvetçi CEO

‘2030 Vizyonu’ stratejisiyle ülkesinin petrole olan bağımlılığı kesmeye odaklana Suudi Prens Selman, dün Ürdün ve Mısır’ı da kapsayan bir iş ve endüstri alanı ‘NEOM’ adlı projeyi ilan etti. 500 milyar dolarlık NEOM’un başına rüşvet söylentileri nedeniyle Alman sanayi devi Siemens’in üst düzey yöneticiliğini bırakan Klaus Kleinfeld’in getirildiği duyuruldu.