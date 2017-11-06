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Senegal'de trafik kazası: 25 ölü

Senegal'ın orta kesiminde iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 25 kişi yaşamını yitirdi.

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Senegal'de meydana gelen trafik kazasında 25 kişinin öldüğü belirtildi.

Sağlık yetkilileri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin orta kesimindeki Tuba kenti yakınlarında bir yolcu otobüsünün karşı taraftan gelen bir başka otobüsle çarpıştığını bildirdi.

Dini etkinliklerin başladığı Tuba kentine doğru giden otobüste yer alan yolculardan 25'inin yaşamını yitirdiğini belirten yetkililer, 10 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Tuba kenti, Müridi tarikatı Şeyhi Ahmadu Bamba'nın şehri olarak biliniyor. Bamba'nın 1887'de, Kur'an-ı Kerim'de adı geçen Tuba ağacından esinlenerek büyük bir ağaç etrafına kurduğu şehir o günden bu yana Senegal'deki Müslümanlar tarafından kutsal kabul ediliyor.

O dönem Müridi tarikatını da kuran Bamba, Batılıların misyonerlik faaliyetlerine direnmiş ve halkın İslam'la bağını koparmaması için uğraşmış bir isim olarak öne çıkıyor.

Fransızlar tarafından Gabon'a sürgüne gönderilen Bamba'nın 7 yıl boyunca ülkenin ormanlık bölgesinde tek başına yaşadığı anlatılıyor. Binlerce Müslüman, Bamba'nın sürgüne gönderilmesini anmak amacıyla her yıl bu dönemde Tuba'ya akın ediyor.

Yetkililer, Devlet Başkanı Macky Sall'ın da etkinlikleri izlemek amacıyla Tuba'ya gittiğini bildirdi.

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