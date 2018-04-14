Sherine: ABD Suriye'yi vurarak uluslararası normları ihlal etti

Sherine, bunun ikinci Belgrad olduğunu vurgulayarak, "Bugün bir dönüm noktasıdır. Rusya'nın kendi adresine bir saldırı düzenlendi, çünkü bu uluslararası normlara göre bütün uluslararası kuralları ihlal etmek anlamına geliyor. Bu nükleer gücün yardım etmek amacıyla kendi yükümlülüklerini yerine getirdiği bağımsız bir devlete ilan etmeden savaş ilan etmektir." dedi.