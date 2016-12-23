Sierra Leone'da Genelkurmay Eski Başkanına suikast
Sierra Leone'un Genelkurmay Eski Başkanı Samuel Ömer Williams'ın, başkent Freetown yakınlarındaki evinde ölü bulunduğu bildirildi.
- AA
Üst düzey emniyet yetkilisi Şeyh Kamara, kimliği henüz belirlenemeyen suikastçinin, Williams'ı evinin yatak odasında vurarak öldürdüğünü belirtti.
Kamara, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.
Samuel Ömer Williams, geçen yıl temmuz ayında Devlet Başkanı Ernest Koroma tarafından rütbesi yükseltilen ilk Sierra Leoneli askerler arasında yer almıştı.
Genelkurmay Eski Başkanı Williams, genç askerler tarafından Sierra Leone'da 'ibretlik' olarak nitelendirilen isyan savaşının sona ermesindeki katkılarıyla tanınıyordu.
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