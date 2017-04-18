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Sıfır emisyonlu tren, test aşamasından geçti

Alstom firmasının geliştirdiği çevreye duyarlı sıfır emisyonlu tren Almanya'da test aşamasını geçti. 2018 yılında sipariş alımına başlanacak.

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Alstom, Coradia iLint adlı sıfır emisyonlu bir hidrojen treni geliştirdi. Emisyon sızdıran araçlar, küresel ısınma ve çevre için ciddi tehlike arz ediyor. Çünkü emisyonun doğaya ve canlılara zarar veren bir atık olduğu çeşitli otoriteler tarafından kabul gördü.

Çevreye ve insana olan zararı en az düzeye indirgemek için harekete geçen ülkeler, sıfır emisyon üreten araç peşindeler. Almanya da bu ülkelerden biri. Coradia iLint adlı tren bu amaçla üretildi. Trenin 2018 yılında ticari işleme geçmesi bekleniyor.

Tren hidrojenle çalıştırılıyor. Bu, trenin su ve buhar haricinde sıfır emisyon ürettiği anlamına geliyor. Şöyle ki:

Bir hidrojen yakıt hücresi, elektrik üretir. Meydana gelen elektrik, treni ileri doğru hareket ettirir. Geriye kalan, artan enerji, trenin aküsünde depolanır.

Almanya’da test sürüşü gerçekleştirilen, hidrojenli tren Coradia iLint saatte 80 kilometreye kadar çıkabiliyor.

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