Şii lider Barzani'ye böyle seslendi
Iraklı Şii lider Ayetullah Ali Sistani, IKBY'nin bağımsızlığına karşı çıkarak, 'anayasal yola geri dönmelerini' istedi.
Iraklı Şii lider Ayetullah Ali Sistani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bağımsızlığına karşı çıktı. Sistani'nin Ekim 2016'dan beri sözcüsü aracılığıyla yaptığı ilk siyasi vaazın, IKBY'deki bağımsızlık referandumunun ardından yaşanan krize ayrılması konuya verdiği önemi gösteriyor.
Açıklama Bağdat'ın güneyindeki Kerbela kentinde cuma hutbesinde Sistani'nin sözcüsü Ahmed el Safi tarafından yapıldı. Safi cuma hutbesinde Sistani'inin IKBY hükümetinden Kürtlerin kendi kaderini tayin etme konusunda "anayasal yola geri dönmelerini istediğini" söyledi.
Sistani son doğrudan siyasi vaazını Ekim 2016'da vermişti. Hutbede IKBY'deki bağımsızlık referandumunun ardından yaşanan krizden bahsedilmesi konuya verilen önemin bir göstergesi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.