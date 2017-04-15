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Silahşor robot uzaya hazırlanıyor

Uzay yarışında ABD ve Çin’den geri kalmak istemeyen Rusya’nın geliştirdiği insansı robot rakiplerini kıskandırıyor.

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2021’de yapılması planlanan ay misyonu için geliştirilen Fedor adlı robo-kozmonot yapay zekası sayesinde kendi başına karar alabiliyor. Rusya, robotun ay üssünün inşasında görevlendirileceğini açıkladı. Lehim yapmaktan şoförlüğe, 2 eliyle silah kullanmaktan matkapla delmeye kadar yüzlerce işi başarıyla yerine getiren Fedor 1.80 metre boyunda ve 105 kilo ağırlığında. Robotu geliştiren ekibin başı Sergei Khurs, “Fedor gibi robotlar, gelecekte uzay çalışmalarının vazgeçilmez parçası olacaktır” dedi.  

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