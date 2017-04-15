Şili'de 6,2 büyüklüğünde deprem
Şili'de 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
- AA
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, 6,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün ülkenin kuzeyindeki San Pedro de Atacama kentinin güneydoğusu olduğunu açıkladı.
Yerel saatle sabah 05.19'da gerçekleşen deprem, yerin 135 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Şili Ulusal Acil Ofisi, depremin can veya mal kaybına yol açmadığını duyurdu.
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