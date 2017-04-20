Sırbistan: Arnavutluk ve Kosova'nın birleşmesi harp çıkarır

Tiran ve Priştine'nin “Büyük Arnavutluk” hedeflerini açık ifadelerle ortaya koyduklarını söyleyen Sırp Bakan, Avrupa Birliği'ni konuya ilişkin net bir tavır sergilemeye davet etti. Brüksel'in Arnavutluk'tan gelen böylesi bir açıklamayı kınamaması nedeniyle bundan sonra yaşanabileceklerden sorumlu olacağını vurgulayan Vulin, “Tiran ve Priştine uzun zamandır ‘Büyük Arnavutluk’ rüyaları görüyor ve bu yeni bir şey değil. Zamanında cezalandırılmamaları halinde bunu gerçekleştirmek için her şeyi deneyeceklerdir. Şimdi sorumluluk Avrupa Birliği'nde” diye konuştu.

Vuçiç: “Ben böyle bir şey söylesem beni asarlar”

Arnavutluk ve Kosova'nın birleşmesine ilişkin açıklamalara tepki gösteren Sırbistan Başbakanı Aleksandar Vuçiç ise "Ben tüm Sırpların tek bir devlet çatısı altında yaşaması gerektiğine ilişkin bir açıklama yapsam muhtemelen beni Brüksel'de bir bayrak direğinde sallandırırlar" diye konuştu. Böylesi açıklamaların bölge ülkeleri arasındaki ilişkilere katkı sağlamadığını vurgulayan Vuçiç, Avrupa Birliği'ni Arnavutluk ve Kosova'ya tepki göstermeye davet etti.