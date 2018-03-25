Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Novi Pazar'daki Hacı Hürrem Camisi imamına kimliği bilinmeyen kişiler saldırdı

Yatsı namazının ardından camiden evine giderken saldırıya uğrayan Salihovic'in bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Novi Pazar Hastanesi doktorlarından Kemal Brnicanin, 40 yıldır imam olarak görev yapan Salihovic'in kimliği bilinmeyen kişiler tarafından "ölesiye dövüldüğünü" ifade ederek "Yüzünde, kafasında, el ve dizlerinde yaralar var. Kaburgalarında kırıklar tespit ettik. Durumu stabil, şimdilik kimseyle görüştürmüyoruz." dedi.

Sırbistan İslam Birliği (IZS) tarafından yapılan açıklamada, Salihovic'e yapılan fiziksel saldırının kabul edilebilir olmadığı belirtilerek olay hakkında soruşturma başlatıldığı ve saldırganların kimliklerinin en yakın zamanda tespit edileceği kaydedildi.

Yerel medyada yer alan haberlerde ise Salihovic'e yapılan saldırının nedeni Sırbistan'da iki oluşum halinde faaliyet gösteren IZS ve Sırbistan İslam Cemaati (IZUS) arasındaki anlaşmazlığa ve yaklaşan Sancak Müftülüğü seçimlerine dayandırıldı.

Sırbistan'daki "bölünme"

Sancak'ta 1996'da yapılan yerel seçimlerde bazı dini görevlilerinin çeşitli partilerden aday gösterilmesiyle baş gösteren anlaşmazlıklar, 2007'de bölünmeyle sonuçlanmıştı.

Sancak'ta 27 Mart 2007'de IZUS adıyla yeni bir oluşuma gidilmişti. Bu oluşuma öncülük eden Muamer Zukorlic'e tepki gösteren din adamları ise 3 Ekim 2007'de IZS altında birleşmişti.

Türkiye'nin öncülüğünde her iki grubu bir araya getirmek amacıyla çeşitli girişimler başlatıldı ancak bugüne kadar sonuç alınamadı.