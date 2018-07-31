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Soçi'de Türk, Rus ve İranlı heyetlerin katılımıyla Suriye konulu Garantörler Toplantısı yapıldı

Türkiye, Rusya ve İran heyetleri, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile bir araya geldi. Taraflar, güven artırıcı önlemler kapsamında sembolik sayıda tutuklu ve esirin karşılıklı serbest bırakılması konusunda uzlaşmıştı.

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Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Soçi'de Astana formatlı 10. Garantörler Toplantısı kapsamında Türk, İranlı ve Rus heyetlerle Anayasa Komitesi oluşturma çalışmalarıyla ilgili gayriresmi görüşme yaptı.
 
De Mistura ve garantör ülkeler, Soçi'deki Radisson Blu Paradise Resort Oteli'inde yerel saatle 10.00 sıralarında anayasa konulu bir görüşme gerçekleştirdi.
 
BM temsilcisi, gayriresmi görüşme sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, toplantının olumlu geçtiğini belirterek, "Garantör ülkelere rejim, muhalefet ve sivil toplumdan oluşacak Anayasa Komitesi'nin üyelerinin belirlenmesi için prosedürleri sundum." ifadesini kullandı.
 
De Mistura'nın basın ofisinden yapılan açıklamada da temsilcinin, garantör ülkelerle eylül ayının başında Cenevre'de anayasa konusunda resmi toplantı için bir araya gelmeyi beklediği bildirildi.
 
Türk, Rus ve İranlı heyetler, üçlü görüşmeye girdi
 
BM toplantısının ardından Büyükelçi Sedat Önal, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in temsilcisi Aleksandır Lavrentiyev ve İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Cabiri başkanlığındaki Türk, Rus ve İranlı heyetler, üçlü görüşmeye girdi.
 
Garantör ülkeler, gün içinde düzenlenecek ana toplantıda okunması beklenen nihai bildiri için uzlaşı sağlamaya çalışacaklar.
 
Bu esnada muhalefet ve rejim heyetleri de BM ve garantörlerle ayrı ayrı ikili görüşmeler yapacak.
 
Sonuç bildirisinde tarafların, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkes rejiminin korunmasında mutabık kaldıkları vurgusunun yer alması bekleniyor.
 
Taraflar, dünkü ön görüşmelerde güven artırıcı önlemler kapsamında sembolik sayıda tutuklu ve esirin karşılıklı serbest bırakılması konusunda uzlaşmıştı.

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