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Çin'de yaşlı bir adam trenin önüne atladı

Çin'de 80 yaşlarında bir adam yaklaşmakta olan trenin önüne atlayarak şoke etti.

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Bir tren istasyonunda bekleyen yaşlı adam yaklaşmakta olan trenin önüne atladı. Durakta bekleyen yolcuların şoke olduğu bu durum karşısında o anlar güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. 80 yaşlarında olduğu tahmin edilen adam Liaoning bölgesinde bulunan Dalian kentinde tren istasyonunda beklerken bir anda rayların üzerine atladığı görülüyor. Neyse ki yaşlı adam düştüğü raylardan şans eseri kurtuldu.  Tren istasyona yaklaştıktan sonra yaşlı adamı kurtarmak için itfaiye ekipleri yardıma koştu. Görgü tanıklarına göre, yaşlı adam kazadan önce istasyonda beklerken iyi görünmediğini söyledi.

Hastaneye kaldırılan yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma açıldı.

 

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