Melbourne'de evsizler sokaklara geri döndü

Halep'in sesi Bana Türkiye'yi anlattı: Kar, güven ve barış

Kuşatma altındaki Halep’ten attığı sosyal medya mesajlarıyla savaşın simgelerinden olan 7 yaşındaki Bana Alabed, artık Türkiye’de yaşıyor. Bana ve annesi Fatemah yeni hayatlarını, savaşın nasıl yıkım ve acı getirdiğini anlattı. Annesi savaşta hayatta kalmayı, Bana ise en sevdiklerini anlattı.