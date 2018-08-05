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Somali'de bombalı saldırı: 3 ölü

Somali'nin güneyindeki Aşağı Şabella bölgesinde, askeri konvoya yönelik intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü çok sayıda kişi yaralandı.

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Aşağı Şabella bölgesi Güvenlik İşleri Başkan Yardımcısı Ali Nur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Mogadişu'nun 30 kilometre uzağında bulunan Aşağı Şabella'ya bağlı Afgooye kentinde askeri konvoyun hedef alındığını belirtti.

Nur, bölgedeki askeri merkezin yakınında gerçekleşen saldırıda ilk belirlemelere göre, 3 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı. 

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