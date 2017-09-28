Somali'de silahlı saldırıda kadın örgütü lideri hayatını kaybetti
Ulusal Kadın Örgütü Genel Sekreteri Hişi, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
- AA
Somali'de Ulusal Kadın Örgütü Genel Sekreteri Enab Abdullah Hişi'nin başkent Mogadişu'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Hişi'nin aracına Mogadişu'nun Hammar Vinni bölgesinde silahlı kişilerce ateş açıldı. Hişi ve aracın şoförü olay yerinde yaşamını yitirdi.
Saldırınn sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.
Eş-Şebab Örgütü 2004'ten bu yana Somali'de terör saldırıları düzenliyor.
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