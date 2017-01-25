Somali'de terör saldırısı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da hükümet yetkililerinin de kaldığı otelin önünde gerçekleştirilen bombalı saldırılarda ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

AP'nin geçtiği habere göre, yüzbaşı Muhammed Hüseyin yaptığı açıklamada, "Sabahın erken saatlerinde saldırının yapıldığı Mogadişu'daki Dayah isimli otelde milletvekilleri de dahil olmak üzere onlarca kişinin kaldığı düşünülüyor" dedi.

Saldırıyı kimin yaptığı bilinmemekle beraber daha önce benzeri saldırılar düzenleyen Eş-Şebab olduğu tahmin ediliyor.