Somali'de terör saldırısı
Somali'de terör saldırısı... Terörisler başkent Mogadişu'da bir otele bombalı araçla saldırdı. Otele baskın da düzenleyen teröristlerin hala otelde olduğu belirtiliyor.
Somali'nin başkenti Mogadişu'da hükümet yetkililerinin de kaldığı otelin önünde gerçekleştirilen bombalı saldırılarda ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.
AP'nin geçtiği habere göre, yüzbaşı Muhammed Hüseyin yaptığı açıklamada, "Sabahın erken saatlerinde saldırının yapıldığı Mogadişu'daki Dayah isimli otelde milletvekilleri de dahil olmak üzere onlarca kişinin kaldığı düşünülüyor" dedi.
Saldırıyı kimin yaptığı bilinmemekle beraber daha önce benzeri saldırılar düzenleyen Eş-Şebab olduğu tahmin ediliyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.