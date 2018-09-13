Son 37 yılın en büyük askeri tatbikatı Vostok-2018'in 3'üncü gününde Rus ve Çin ordusu ortak geçit töreni düzenledi

Tatbikatın ana aşamasının sona ermesinden sonra, Rus birlikleri, Çin ve Moğolistan birlikleriyle askeri geçit düzenledi ve askeri araçlar sergilendi. Rus Silahlı Kuvvetlerinin 200 askeri araçla öncülük ettiği geçit törenine, Çin Ordusu 50 askeri araçla katıldı. Törende yenilenmiş T-72B3 tankı, BMD-4M amfibi piyade aracı, BTR-82 tekerlekli zırhlı personel taşıyıcı, BTR-80 zırhlı personel taşıyıcı ve BMP-3 amfibiyen piyade araçları yer aldı.

Tatbikatı teftiş etmek için gelen Devlet Başkanı Putin, "Ordumuz ve donanmamız bugüne kadar bu denli bir sınavla karşılaşmamıştı. Birliklerimizin hepsi saldırıya hazırlanma, yönetme, hazırlıklı olma ve organizasyon düzenlemesi gibi bütün bileşenleri kapsamlı kontrollere tabi tutuyoruz" açıklamasında bulundu.

Vostok-2018 tatbikatına yaklaşık 300 bin asker, 36 bin araç ve 100'den fazla hava aracı katıldı.