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ABD Dışişleri Bakanı Tillerson: 31 Mart'a kadar görevimin başındayım

ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden aldığı Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, 'Görev sürem 31 Mart'ta sona erecek.' dedi.

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Basın toplantısı düzenleyen Tillerson şunları söyledi:
 
Görevden alındıktan sonra Başkan Trump'la telefonda görüştüm.
 
31 Mart, Dışişleri Bakanlığı görevindeki son günüm olacak.
 
Suriye ve Irak'ta yapılması gereken daha çok şey var. Müttefikler olmadan bunları başaramayız.
 
Gururlu bir ABD'li olarak sivil hayata döneceğim.
 
AYRINTILAR GELİYOR...
 

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