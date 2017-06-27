Kilisede sözde cami açıp İslam ile alay eden FETÖ'den yeni bir skandal daha! Yaygınlaştıracağız...
Almanya'da 'liberal cami' adı altında, İslam'ın temel ilkelerini hiçe sayan sözde camiyle büyük tepki toplayan Seyran Ateş, bu yapıları yaygınlaştıracaklarını söyledi.
Berlin’de kısa bir süre önce açtığı sözde cami ile büyük tepki çeken Seyran Ateş, “İkinci camiyi yakında açıyoruz. Üçüncü cami de yolda. Camimize karşı gelenler kadar destekleyenler de var” dedi.
YAYGINLAŞTIRACAKLAR
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir açıklama yayımlayarak 'İslam dininin esaslarını hiçe sayıyorlar' dediği ve 'FETÖ ve benzeri menhus yapıların öncülüğünde yürütülen bir din mühendisliği projesi' olarak nitelediği 'liberal caminin' kurucusu Ateş, yeni camilerin yolda olduğunu açıkladı.
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